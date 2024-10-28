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Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 109 беспилотников ВСУ

В ночное время ВС РФ сбили свыше 50 БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали свыше 100 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Уничтожено 109 БПЛА.

В ночное время ВС РФ сбили 51 беспилотник ВСУ. В частности, над Тамбовской областью ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Курской областях. Ещё один дрон был сбит акваторией Азовского моря.

Днём БПЛА были ликвидированы в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на предприятии пострадал один человек.