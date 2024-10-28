Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 109 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали свыше 100 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Уничтожено 109 БПЛА.
В ночное время ВС РФ сбили 51 беспилотник ВСУ. В частности, над Тамбовской областью ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Курской областях. Ещё один дрон был сбит акваторией Азовского моря.
Днём БПЛА были ликвидированы в Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областях.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на предприятии пострадал один человек.