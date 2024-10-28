Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о смерти заключенного в Челябинской области

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о смерти заключенного в СИЗО Магнитогорска.
Как рассказали в пресс-службе СК, к главе ведомства обратилась вдова погибшего. Она рассказала, что муж жаловался на здоровье, но медосмотр провели с запозданием. Спустя несколько дней после обследования мужчину госпитализировали и прооперировали, но пациент все равно умер.
— Родственники высказывают предположение, что его смерть носит криминальный характер, — уточнили в Следственном комитете.
После смерти мужчины возбудили уголовное дело, расследование пока не закончено. Александр Бастрыкин ранее уже запрашивал информацию о случившемся — после того, как история получила огласку в СМИ.