Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о смерти заключенного в Челябинской области

Как рассказали в пресс-службе СК, к главе ведомства обратилась вдова погибшего. Она рассказала, что муж жаловался на здоровье, но медосмотр провели с запозданием. Спустя несколько дней после обследования мужчину госпитализировали и прооперировали, но пациент все равно умер.