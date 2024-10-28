Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о смерти заключенного в Челябинской области

Председатель Следственного комитета пожелал узнать о расследовании смерти экс-сотрудника ДПС в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о смерти заключенного в СИЗО Магнитогорска.

Как рассказали в пресс-службе СК, к главе ведомства обратилась вдова погибшего. Она рассказала, что муж жаловался на здоровье, но медосмотр провели с запозданием. Спустя несколько дней после обследования мужчину госпитализировали и прооперировали, но пациент все равно умер.

— Родственники высказывают предположение, что его смерть носит криминальный характер, — уточнили в Следственном комитете.

После смерти мужчины возбудили уголовное дело, расследование пока не закончено. Александр Бастрыкин ранее уже запрашивал информацию о случившемся — после того, как история получила огласку в СМИ.