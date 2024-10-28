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Девять человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

Еще 56 получили травмы разной тяжести.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутской области за неделю произошло 55 аварий. Для двух человек они вышли смертельными, а травмами отделались 36 взрослых и 20 несовершеннолетних. В ДТП также повредили 69 авто. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— В шести случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, 11 водителей оставили место ДТП, в пяти авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — поделились в ведомстве.

На этой неделе водители девять раз не уступали дорогу пешеходам и столько же не соблюдали дистанцию между транспортными средствами. В пяти случаях проезжали вопреки очередности и выбрали неправильную скорость. Ставили авто на дороге с нарушениями — шесть раз. Кроме того, в 35 случаях аварии произошли из-за некачественного состояния дорог: разметки, освещения, тротуаров, пешеходных переходов и асфальта.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и пригороде за неделю произошло более 30 аварий. Два человека погибли.