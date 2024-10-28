Девять человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области

На этой неделе водители девять раз не уступали дорогу пешеходам и столько же не соблюдали дистанцию между транспортными средствами. В пяти случаях проезжали вопреки очередности и выбрали неправильную скорость. Ставили авто на дороге с нарушениями — шесть раз. Кроме того, в 35 случаях аварии произошли из-за некачественного состояния дорог: разметки, освещения, тротуаров, пешеходных переходов и асфальта.