Предварительная причина пожара в ТРЦ Атырау — замыкание электропроводки

На месте ЧП работал оперативный штаб и спасатели объявили номер для связи. В общей сложности к тушению были привлечены 92 человека и 12 единиц техники, а также две бригады скорой помощи и 50 полицейских. Эвакуированным посетителям и предпринимателям на месте оказывали психологическую помощь.