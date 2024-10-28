Предварительная причина пожара в ТРЦ Атырау — замыкание электропроводки

Крупный пожар произошел вечером 27 октября, он охватил около 1000 квадратных метров здания. Из торгово-развлекательного центра «Байзаар» эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей.
На месте ЧП работал оперативный штаб и спасатели объявили номер для связи. В общей сложности к тушению были привлечены 92 человека и 12 единиц техники, а также две бригады скорой помощи и 50 полицейских. Эвакуированным посетителям и предпринимателям на месте оказывали психологическую помощь.
Пожар удалось потушить к 23ч.