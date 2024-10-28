Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предварительная причина пожара в ТРЦ Атырау — замыкание электропроводки

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Предварительная причина пожара в ТРЦ Атырау — замыкание электропроводки в отделе детской одежды, сообщил ДЧС региона.

Источник: Sputnik.kz

Крупный пожар произошел вечером 27 октября, он охватил около 1000 квадратных метров здания. Из торгово-развлекательного центра «Байзаар» эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей.

На месте ЧП работал оперативный штаб и спасатели объявили номер для связи. В общей сложности к тушению были привлечены 92 человека и 12 единиц техники, а также две бригады скорой помощи и 50 полицейских. Эвакуированным посетителям и предпринимателям на месте оказывали психологическую помощь.

Пожар удалось потушить к 23ч.

пожары
МЧС