В Верхней Пышме пьяный водитель перевернул машину, когда сбегал от полиции

В дежурную часть полиции поступило сообщение от граждан, которые заметили на улице водителя ВАЗ-21093, который вилял в разные стороны, создавал угрозу безопасности дорожного движения. За ним выехал экипаж ДПС, полицейские через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, но он, увеличив скорость, попытался скрыться. На ближайшей кривой дороге он потерял контроль над управлением, столкнулся боком со стоящим грузовиком Isuzu, после чего выехал за пределы проезжей части, где наехал на опору электропередач с дорожным знаком и опрокинулся. Люди в ДТП не пострадали.