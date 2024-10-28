В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.