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В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

САРАТОВ, 28 окт — РИА Новости. Семья из трех человек, включая 13-летнего ребенка, погибла при пожаре в частном доме в Саратове, сообщило региональное следственное управление СК.

Источник: © РИА Новости

«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.

Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

«В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение», — отметили в надзорном ведомстве.

По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.

пожары
МЧС