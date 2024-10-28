В Саратове из-за пожара погибла семья, включая 13-летнего ребенка

«Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Ленинском районе города Саратова троих граждан, среди которых — несовершеннолетний», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 28 октября жители двухэтажного частного домовладения на четвертом Подлесном проезде обнаружили возгорание. Четыре человека из одной семьи успели выбежать из огня. Тринадцатилетний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина из другой семьи, проживавшие в доме, погибли. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.
«В результате пожара погибли и пострадали жильцы дома. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение», — отметили в надзорном ведомстве.
По данным МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка ведомства, четыре человека самостоятельно эвакуировались из горевшего дома, из них одну женщину 1993 года рождения госпитализировали.