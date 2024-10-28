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В ЛНР два рыбака подорвались на неизвестном устройстве

В поселке Калиново ЛНР двое мужчин подорвались на взрывном устройстве.

Источник: © РИА Новости

ПЕРВОМАЙСК, 28 окт — РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в поселке Калиново Луганской Народной Республики, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

«Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе “Челябино”. Мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения различных частей тела», — сообщил Колягин.

Он уточнил, что бригада скорой помощи доставила пострадавших в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего оба мужчины были доставлены в Луганск.

несчастный случай