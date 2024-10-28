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На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля

На внешней стороне МКАД столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, один из них перевернулся, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

«На внешней стороне шестого километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, после чего один из них перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что движение в районе ДТП затруднено, и просит выбирать пути объезда.