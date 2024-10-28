Под Новороссийском в ДТП с грузовиком погибли три человека

Утром 28 октября на трассе Новороссийск — Керченский пролив произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. В результате аварии три человека погибли, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель «ВАЗ2106» не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в большегруз SITRAK. В результате столкновения водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте от полученных травм.
«Движение на данном участке трассы затруднено в обе стороны. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Армавир — Отрадная.