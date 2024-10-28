Иномарка в центре Уфы прямо на «зебре» сбила женщину и девушку

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 26 октября, на перекрестке улиц Коммунистическая и Карла Маркса. 31-летний мужчина за рулем Kia Ceed при повороте наехал на двух пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате дорожного происшествия 43-летняя женщина получила различные увечья, ее госпитализировали. 18-летняя девушка тоже была травмирована, после оказания медицинской помощи ее отпустили.