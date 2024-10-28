Россиянин напал с ножом на двух полицейских

По версии следствия, все произошло вечером 21 октября. Двое сотрудников полиции из Александровска получили сообщение о нарушении общественного порядка и прибыли в один из домов по улице Флотской. Подозреваемый, недовольный разбирательством силовиков, напал на них с ножом на лестничной площадке и ранил одного из них. Полицейские применили табельное оружие и задержали нападавшего — сейчас он доставлен в больницу.