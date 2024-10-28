В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли при столкновении с машиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Трое подростков, которые передвигались на двух питбайках и квадроцикле, погибли в результате столкновения с легковым автомобилем в Нижегородском районе Республики Крым. Еще один подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале УМВД региона.