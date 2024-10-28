В Крыму подростки на питбайках и квадроцикле погибли при столкновении с машиной

«В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла 2007 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
ДТП произошло на дороге Нижнегорский — Белогорск вблизи села Косточковка. По предварительным данным МВД, 28-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении.
Проведение проверки взял под контроль прокурор Республики Крым Олег Камшилов. Как уточнили в Telegram-канале ведомства, погибшие подростки были 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Прокуратура даст свою оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами.