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На Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника

Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

На Мебельной улице бродячие псы еда не растерзали 12-летнего ребенка. Он находится в больнице, рассказали в АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, бродячие собаки загнали подростка в заброшенный дом на Мебельной улице. Оттуда мальчик позвонил в экстренные службы и попросил помочь ему.

Спасатели обнаружили искусанного школьника и вызвали медиков. Мальчика госпитализировали с множественными укушенными ранами лица, правой половины грудной клетки, рук и ног. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Шушарах собака покусала девочку. Проверкой займётся прокуратура.

Прокуратура