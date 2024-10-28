В Волгограде на железнодорожном переезде локомотив врезался в легковушку

В понедельник, 28 октября, в 05.05 на железнодорожном переезде на станции Бетонная водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения все равно не удалось избежать из-за недостаточного расстояния. К счастью, никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.
Водителей просят быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.