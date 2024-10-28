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Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицией в баре в Мурманской области

По данным SHOT, в Североморске член местного Совета депутатов Владимир Марыгин отдыхал с женой в баре «Кружка».

Источник: РИА "Новости"

По словам очевидцев, мужчина выпивал и уснул за столом, а когда сотрудники попросили его уйти, тот запротестовал и пытался драться головой.

Работники бара вызвали полицию, с которой Владимир продолжил скандалить и сопротивляться. Из заведения пару всё-таки вывели. Видео было снято в прошлом году, но в сеть утекло только сейчас — слила коллега. Сам депутат комментировать инцидент нам отказался.

Владимир Марыгин — депутат городского Совета в Североморске, член Федерации бодибилдинга Мурманской области. В 2012 году его лишали прав за пьяную езду — тогда в крови обнаружили 1,47 промилле алкоголя. Супруга Марыгина состоит в ЛДПР.