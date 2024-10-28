Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицией в баре в Мурманской области

Работники бара вызвали полицию, с которой Владимир продолжил скандалить и сопротивляться. Из заведения пару всё-таки вывели. Видео было снято в прошлом году, но в сеть утекло только сейчас — слила коллега. Сам депутат комментировать инцидент нам отказался.