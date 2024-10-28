Сенатор штата Кентукки Тернер упал в пустой бассейн и умер

Лидер республиканцев в сенате штата Митч Макконнелл вспомнил о встрече с Тернером в Кентукки, когда тот приехал в штат, чтобы оценить ущерб от наводнения и помогал пострадавшим на месте происшествия, «стоя по щиколотку в грязи». «Вот кем он был: хорошим человеком, который любил горы и живущих здесь людей», — заявил политик.