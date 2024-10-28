Сенатор штата Кентукки Тернер упал в пустой бассейн и умер

Associated Press сообщало, что 15 сентября 76-летний Тернер упал на своей газонокосилке в бассейн. Его доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинский центр Университета Теннесси в Ноксвилле, сообщил Стиверс. В полиции штата не называли причины случившегося.
За жизнь сенатора месяц боролись врачи, однако спасти мужчину не удалось. Спустя месяц после получения травмы, 22 октября, он умер.
Лидер республиканцев в сенате штата Митч Макконнелл вспомнил о встрече с Тернером в Кентукки, когда тот приехал в штат, чтобы оценить ущерб от наводнения и помогал пострадавшим на месте происшествия, «стоя по щиколотку в грязи». «Вот кем он был: хорошим человеком, который любил горы и живущих здесь людей», — заявил политик.
AP называет Тернера «убежденным защитником угольной промышленности», которая раньше была основой экономики восточного Кентукки. В последнее десятилетие занятость в угольной промышленности в Кентукки резко упала из-за низких цен на природный газ и жестких экологических норм, которые побудили поставщиков электроэнергии отказаться от покупки угля.