Суд над опекуншей Далера Бобиева возобновился в Екатеринбурге

«Последнее заседание по делу состоялось 26 августа. В тот день суд продлил арест Наумовой сразу до 28 января 2025 года. После паузы сегодня слушание дела продолжилось», — сообщили ЕАН в Свердловском областном суде.
Напомним, Наумова стала опекуном Далера Бобиева в декабре 2019 года. В СКР по Свердловской области считают, что до самой смерти ребенка Наумова испытывала к нему ненависть, истязала и пытала его. Также установлено, что Наумова не пускала Далера на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми, что мешало его развитию. Кроме того, она не пускала его и в садик. При этом Наумова к участию в истязаниях подключила племянника своего мужа Егора Егольникова, которому сейчас 21 год, проживавшему в их семье, и опекаемую ею девочку 2008 г. р.
Следствие пришло к выводу, что Наумова сознательно утопила ребенка. Вечером 2 декабря 2022 года она связала ноги Далера скотчем, избила его металлической обувной ложкой, а потом положила ребенка в ванную и удерживала под водой, пока он не захлебнулся. Смерть Далера Бобиева «наступила от механической асфиксии вследствие утопления».
Скрыв гибель ребенка, Наумова с января по июнь 2023 года продолжала получать от государства выплаты на него — свыше 119 тыс. рублей.
27 сентября в екатеринбургском гарнизонном военном суде был вынесен приговор по делу Александра Наумова, мужа опекунши. Следствие установило, что он применял по отношению к Далеру электрошокер, привязывал скотчем к стулу и заставлял выполнять тяжелые физические упражнения — принимать позу полустоя и интенсивно приседать. Суд приговорил Наумова к 5 годам колонии общего режима и лишил звания гвардии сержанта. Перед вынесением приговора Наумов заявлял, что в случае обвинительного приговора он сразу же попросится на СВО. Однако спустя месяц нет информации, что он подал такое прошение.