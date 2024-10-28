Суд над опекуншей Далера Бобиева возобновился в Екатеринбурге

Напомним, Наумова стала опекуном Далера Бобиева в декабре 2019 года. В СКР по Свердловской области считают, что до самой смерти ребенка Наумова испытывала к нему ненависть, истязала и пытала его. Также установлено, что Наумова не пускала Далера на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми, что мешало его развитию. Кроме того, она не пускала его и в садик. При этом Наумова к участию в истязаниях подключила племянника своего мужа Егора Егольникова, которому сейчас 21 год, проживавшему в их семье, и опекаемую ею девочку 2008 г. р.