Жительница Молодечно решила сдать квартиру минчанки, пока та отдыхала в Турции

Говорится, что вскоре фигурантка снова объявилась и отсрочила заселение по причине неожиданного приезда сестры с ребенком, которая поругалась с мужем. Женщина пообещала, что ее брат поможет девушке перевезти вещи. В назначенный день аферистка сама приехала к квартирантке и вместе с ней стала ждать родственника, якобы застрявшего в пробке. Позднее жительница Молодечно сослалась на важный звонок, вышла и больше не вернулась, перестав выходить на связь.