Жительница Молодечно решила сдать квартиру минчанки, пока та отдыхала в Турции. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Сообщается, что жительница Минска, уезжая на отдых в Турцию, оставила своей 43-летней знакомой из Молодечно ключи от квартиры, расположенной по улице Налибокской, попросив присмотреть за котом. По причине того, что у женщины было трудное материальное положение, она решила подзаработать на сдаче чужой квартиры и разметила в соцсети объявление.
На объявление в скором времени ответила девушка. Фигурантка, которая представилась хозяйкой квартиры, показала ей жилплощадь, а также взяла предоплату в 110 долларов. После этого аферистка на день перенесла заселение, соврав, что соседи сверху якобы залили балкон.
«При этом женщина встретилась с потенциальной квартиранткой и взяла у нее еще 110 долларов, передав взамен ключи от своей квартиры в Молодечно», — сказано в сообщении.
Говорится, что вскоре фигурантка снова объявилась и отсрочила заселение по причине неожиданного приезда сестры с ребенком, которая поругалась с мужем. Женщина пообещала, что ее брат поможет девушке перевезти вещи. В назначенный день аферистка сама приехала к квартирантке и вместе с ней стала ждать родственника, якобы застрявшего в пробке. Позднее жительница Молодечно сослалась на важный звонок, вышла и больше не вернулась, перестав выходить на связь.
Когда девушка поняла, что ее обманули, она пошла в милицию. В отношении жительницы Молодечно завели уголовное дело. Свою вину она полностью признала, причиненный ущерб не возместила.
По словам заместителя прокурора Фрунзенского района Андрея Сербуна, обвиняемая работает кухонной рабочей в частной компании. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Он добавил, что у женщины имеется не снятая и не погашенная в установленном законом порядке судимость.
Зампрокурора Фрунзенского района отметил, что жительнице Молодечно было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса в повторном завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве).
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