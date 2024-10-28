В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки

Всех привлекают по статьям 20.1 (мелкое хулиганство, максимальное наказание — штраф до 300 тыс. руб. или арест на 15 суток) и 19.3 КоАП России (неповиновение полиции, санкция — штраф в 20 тыс. руб. или арест на 30 суток).