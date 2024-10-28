В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки

По его данным, все задержанные — молодые мужчины.
В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером в воскресенье: на улице Труда подрались две группы молодых людей, заметные травмы получил 17-летний местный житель.
«Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда», — уточнили в отделении.
Всех привлекают по статьям 20.1 (мелкое хулиганство, максимальное наказание — штраф до 300 тыс. руб. или арест на 15 суток) и 19.3 КоАП России (неповиновение полиции, санкция — штраф в 20 тыс. руб. или арест на 30 суток).
«Установлено, что причиной инцидента стал конфликт из-за девушки», — добавили в полиции.
Потерпевший отказался писать заявление о нанесенных побоях и обращаться в больницу. Однако правоохранительные органы все же проведут проверку по факту произошедшего.
В субботу следователи завели уголовное дело после массовой драки в подмосковном Пушкино. По данным телеграм-канала Mash, драка произошла между двумя компаниями из-за травли несовершеннолетней девочки.
В начале сентября в поселке Афипский Краснодарского края произошла массовая драка из-за девушки, в результате в отделение полиции доставили больше 50 человек. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве, никто из участников потасовки не получил серьезных травм.