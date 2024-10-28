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В Алматы задержали двух человек с листовками

28 октября 2024 года в пресс-службе прокуратуры Алматы заявили о задержании двух лиц за размещение листовок с рекламой наркотиков. В объявлении потенциальным работникам обещали легкие деньги, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

Текст листовок был следующий:

«Работа для всех от 50 тыс. рублей, подработка, свободный график, высокая оплата».

Также, как уточнили в прокурате, при себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, который вел в Telegram-канал по реализации наркотических средств.

«По начатому досудебному расследованию по статье 299−1 Уголовного кодекса, предусматривающей санкцию до шести лет лишения свободы, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия».

Пресс-служба прокуратуры Алматы.

Также сотрудники прокуратуры обратились к гражданам.

«Призываем граждан не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие способы обогащения и высокие заработки, а напротив. при обнаружении подобных фактов незамедлительно сообщать в правоохранительные органы».

Пресс-служба прокуратуры Алматы.