В Кингисеппе школьник заряжал Power Bank под подушкой и устроил пожар

В Ленинградской области школьник оставил на зарядке Power Bank (внешний аккумулятор) и остался без комнаты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
В Кингисеппе ребёнок, уходя в школу, оставил на зарядке внешний аккумулятор на кровати под подушкой. В итоге огонь охватил 10 м² квартиры. В квартире в этот момент никого не было, пострадало только имущество.
МЧС России напоминает:
— не заряжайте девайсы ночью;
— зарядили до 100% — отключите от сети.
— не кладите девайсы под подушку, аккумулятор нагревается и может загореться;
— сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду.