Тела троих мужчин нашли на реке Буреть Усольского района

Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, трое двоюродных братьев 24, 31 и 37 лет 19 октября 2024 отправились на рыбалку. Заранее подготовились, собрали все снасти и выехали на место. Однако после перестали выходить на связь, к назначенному часу домой не вернулись. Родственники, почуяв неладное, обратились в полицию.