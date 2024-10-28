Тела троих мужчин нашли на реке Буреть Усольского района

На реке Буреть Усольского района Иркутской области произошло ужасное — нашли тела мужчин.
Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, трое двоюродных братьев 24, 31 и 37 лет 19 октября 2024 отправились на рыбалку. Заранее подготовились, собрали все снасти и выехали на место. Однако после перестали выходить на связь, к назначенному часу домой не вернулись. Родственники, почуяв неладное, обратились в полицию.
— На место выехала поисково-спасательная служба. Тело одного из мужчин нашли 20 октября, а спустя пару дней, 24 и 25 октября — обнаружили еще двоих. По всей видимости, произошел несчастный случай, — рассказывают в полиции.
На данный момент непонятно, что именно случилось. Однако известно, что смерть носит некриминальный характер. Сейчас в СУ СК России по Иркутской области начали проверку, правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в полиции проверяет информацию о возможном нападении мужчины на мальчика в Бурятии.