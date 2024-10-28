Уфимские спасатели помогли двум домашним питомцам воссоединиться с хозяевами

В Уфе спасатели помогли двум домашним питомцам воссоединиться с хозяевами. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Все произошло на выходных. В первом случае кот выпал из окна. Бедолага метался по кирпичному парапету дома и не знал, куда деться. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ с помощью лестницы эвакуировали животное и передали хозяйке.
Во втором случае котик в ходе время прогулки забрался на дерево. Слезть ему удалось только благодаря спасателям.
— Спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, однако в приоритете у специалистов вызовы, где существует угроза жизни человека, — напомнили в экстренной службе.
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