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В Самаре горела крыша ресторана

Огонь охватил 150 квадратных метров.

В воскресенье, 27 октября, в Кировском районе Самары вспыхнул крупный пожар. Загорелась крыша ресторана на 9-й просеке. пишет 63.ру.

— Сообщение о возгорании по адресу 9-ая просека, 5-я линия, 4 поступило на пульт дежурного в 19:28. С пламенем борются 92 пожарных, — сообщили в областном МЧС. — Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Судя по адресу, озвученному в чрезвычайном ведомстве, речь идет о ресторане Prosecco 9. Заведение находится на территории санатория «Самарский».

В 2:04 пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

пожары