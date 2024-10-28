В Самаре горела крыша ресторана

— Сообщение о возгорании по адресу 9-ая просека, 5-я линия, 4 поступило на пульт дежурного в 19:28. С пламенем борются 92 пожарных, — сообщили в областном МЧС. — Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.