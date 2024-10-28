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Омича подозревают в избиении до смерти своей возлюбленной

Между парой выпивших сельчан произошел конфликт.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области мужчина подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы. По предварительной информации, женщину забили насмерть.

Из материалов дела следует, что ночью 24 октября врачи скорой помощи приехали на вызов на улицу Механизаторов в деревне Ивановка, где обнаружили тело 41-летней омички.

Следователи выяснили, что к убийству сельчанки причастен ее 36-летений сожитель. Потерпевшая выпивала спиртное с мужчиной, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем подозреваемый избил женщину. От полученных травм омичка скончалась на месте.

После совершенного преступления мужчина вызвал скорую помощь, которая и сообщила в полицию об обнаруженном трупе.

На омича завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей по неосторожности»). Сейчас мужчина находится под стражей.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.