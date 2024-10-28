Омича подозревают в избиении до смерти своей возлюбленной

Следователи выяснили, что к убийству сельчанки причастен ее 36-летений сожитель. Потерпевшая выпивала спиртное с мужчиной, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем подозреваемый избил женщину. От полученных травм омичка скончалась на месте.