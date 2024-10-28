Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в 2016—2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России».
Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК (получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Оглоблин еще в феврале 2022 года получил четыре с половиной года колонии по делу о хищениях в госпрограмме по модернизации военной связи. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о хищениях при исполнении госконтракта на поставки в вооруженные силы радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов».
Генерал-майор рассказывал следствию, что почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.
В августе Оглобина освободили из колонии за дачу показаний по делу начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По делу Шамарина он проходил как свидетель. Как писал «Ъ», по версии следствия, Оглоблин и его брат, бизнесмен Алексей, были одними из посредников при передаче взятки Шамарину.
Весной 2024 года началась серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинениям во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. В дальнейшем под стражу, в частности бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.
Генерал-лейтенант Шамарин был арестован в мае, позже его отстранили от должности начальника Главного управления связи. По версии следствия, он получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Они тоже находятся под стражей.
Ранее в октябре суд оштрафовал на 2,5 млн руб. бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергея Слюсаря. Его также признали виновным в получении взятки от руководства «Телта» (в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора).