Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Оглоблин еще в феврале 2022 года получил четыре с половиной года колонии по делу о хищениях в госпрограмме по модернизации военной связи. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о хищениях при исполнении госконтракта на поставки в вооруженные силы радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов».