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Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке

Дело против Оглоблина, который в марте вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за хищение 1,6 млрд руб., завели за получение взятки от представителей завода «Телта». Ранее он проходил свидетелем по делу генерала Шамарина.

Источник: РИА "Новости"

Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в 2016—2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России».

«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК (получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа) предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Оглоблин еще в феврале 2022 года получил четыре с половиной года колонии по делу о хищениях в госпрограмме по модернизации военной связи. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о хищениях при исполнении госконтракта на поставки в вооруженные силы радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов».

Генерал-майор рассказывал следствию, что почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.

В августе Оглобина освободили из колонии за дачу показаний по делу начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По делу Шамарина он проходил как свидетель. Как писал «Ъ», по версии следствия, Оглоблин и его брат, бизнесмен Алексей, были одними из посредников при передаче взятки Шамарину.

Весной 2024 года началась серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинениям во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. В дальнейшем под стражу, в частности бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

Генерал-лейтенант Шамарин был арестован в мае, позже его отстранили от должности начальника Главного управления связи. По версии следствия, он получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Они тоже находятся под стражей.

Ранее в октябре суд оштрафовал на 2,5 млн руб. бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергея Слюсаря. Его также признали виновным в получении взятки от руководства «Телта» (в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора).

СК