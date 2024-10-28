«Страх за сына! Я бегу и плачу»: сибирячка рассказала о нападении на ее ребенка у дороги в Бурятии

«Мужчина сильно схватил моего сына за капюшон и потащил во дворы соседнего дома…», — появились тревожные новости в одном из пабликов Бурятии утром 28 октября. Автором поста, решившим остаться анонимным, стала жительница города Гусиноозерск, где и развернулись действия. Якобы на ребенка (сколько ему лет не указанно) напал взрослый мужчина. За что? Мол, проснулся от шалостей детей — они якобы стучали в окна его квартиры, расположенной на первом этаже. Выместить зло он решил на сыне автора публикации. Сибирячка уверена — ее мальчик не виноват, он просто попал под горячую руку. Подробности — в материале КП-Иркутск.