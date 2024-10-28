«Страх за сына! Я бегу и плачу»: сибирячка рассказала о нападении на ее ребенка у дороги в Бурятии

«Мужчина сильно схватил моего сына за капюшон и потащил во дворы соседнего дома…», — появились тревожные новости в одном из пабликов Бурятии утром 28 октября. Автором поста, решившим остаться анонимным, стала жительница города Гусиноозерск, где и развернулись действия. Якобы на ребенка (сколько ему лет не указанно) напал взрослый мужчина. За что? Мол, проснулся от шалостей детей — они якобы стучали в окна его квартиры, расположенной на первом этаже. Выместить зло он решил на сыне автора публикации. Сибирячка уверена — ее мальчик не виноват, он просто попал под горячую руку. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«До сих пор в испуге».
В посте женщина рассказала, что утром 28 октября она отправилась в магазин за продуктами. Там встретила знакомую.
«Твоего сына потащили за шкирку в сторону 24 дома», — рассказала приятельница, которая якобы стала свидетелем нападения.
«Сразу бросила корзину и побежала в сторону двора, где видели сына. Всякие мысли лезли в голову — “Для чего его потащили?”. Страх за ребенка, я бегу и плачу. Не знаю, как и добралась. До сих пор в испуге…», — пишет мать ребенка.
Мальчик во дворе сидел уже в одиночестве. Потом ребенок все рассказал матери. Якобы школьник вместе с другом шли с футбольного поля. Оно расположено через дорогу. Ребята уже подошли к «зебре» и хотели ступить на нее, как вдруг все случилось.
«Он потащил ребенка во дворы, называя сволочью, потом толкнул. Сын позже рассказал, что ему было больно шею. Далее возле одного из домов мужчина усадил школьника на лавочку и спросил, зачем он стучался в окно. Ребенок ответил, что не делал этого. А тот ему: “Клянись!”. Это что за такое происходит? До сих пор не могу успокоиться», — писала сибирячка.
«Дети стучатся в окна и двери».
В комментариях под анонимным постом объявился и свидетель, который написал, что якобы видел, как сын сибирячки стучал в окна.
«Живу здесь давненько, слежу за всем этим. Дети мало того, что стучатся в первые этажи, так еще и умудряются заходить в подъезд и двери стучаться. Это беспредел! Ваш сын со своими друзьями постучались в дверь нашего соседа на первом этаже, и такая ситуация не впервые», — сообщил мужчина.
Сибиряк писал, что мальчишку поймали около подъезда, а не у дороги. После его сосед «надергал уши» хулигану, но за шею не хватал.
«Я куплю ради этого за свои деньги камеры, поставлю их в подъезде и около. И если на этих камерах будут ваши дети, я их сам лично поймаю и уши надеру», — написал сибиряк.
В ситуации разберется полиция. В ведомстве уже устанавливают местонахождение напавшего мужчины и опрашивают свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.