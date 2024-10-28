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16-летний пешеход попал под колеса машины в Тайшете

Подростка доставили в больницу.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Пушкина в Тайшете 28 октября 2024 около восьми часов утра случилась авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Тойота Королла», проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 16-летнего подростка.

— Пешеход получил ранения различной степени тяжести. Сейчас начали проверку, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Помимо этого прокуратура Иркутской области заинтересовалась произошедшим, при наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реке Буреть Усольского района нашли тела троих мужчин. По предварительной информации, они отправились на рыбалку, однако произошел несчастный случай. Сейчас в Следственном комитете начали проверку.