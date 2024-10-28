16-летний пешеход попал под колеса машины в Тайшете

На улице Пушкина в Тайшете 28 октября 2024 около восьми часов утра случилась авария с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
По предварительной информации, 38-летний водитель «Тойота Королла», проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 16-летнего подростка.
— Пешеход получил ранения различной степени тяжести. Сейчас начали проверку, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Помимо этого прокуратура Иркутской области заинтересовалась произошедшим, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реке Буреть Усольского района нашли тела троих мужчин. По предварительной информации, они отправились на рыбалку, однако произошел несчастный случай. Сейчас в Следственном комитете начали проверку.