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Пенсионер погиб при пожаре в доме в Калинковичском районе

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в доме в Калинковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

Информация о пожаре в жилом доме в деревни Зеленочи поступила в МЧС 27 октября в 10.12. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего пенсионера 1950 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.

МЧС
пожары