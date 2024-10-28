Информация о пожаре в жилом доме в деревни Зеленочи поступила в МЧС 27 октября в 10.12. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего пенсионера 1950 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в доме в Калинковичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревни Зеленочи поступила в МЧС 27 октября в 10.12. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего пенсионера 1950 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.