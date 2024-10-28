Девятнадцать человек погибли после столкновения грузовика с автобусом

В результате столкновения грузового автомобиля с автобусом в Мексике погибли 19 человек и шестеро получили ранения. Трагическое столкновение произошло, когда с грузовика упал контейнер с кукурузой, в результате чего автобус, в котором находились 25 человек, перевернулся.
В субботу на севере Мексики грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли и шестеро получили ранения, сообщили власти.
Официальные лица скорректировали число погибших после того, как первоначально сообщалось о 24 погибших, ссылаясь на информацию от служб экстренного реагирования, отмечает Agence France-Press.
В заявлении Родриго Рейеса, высокопоставленного представителя штата Сакатекас, говорится: «После спасательных работ и экспертной работы, проведенной на месте происшествия, подтвержденное число пострадавших, к сожалению, составляет 19 человек».
Чиновник рассказал, что шесть человек находятся на лечении в больнице.
Авария произошла на шоссе, соединяющем Сакатекас с центральным штатом Агуаскальентес, когда с грузовика упал контейнер, наполненный кукурузой, в результате чего автобус с 25 пассажирами на борту перевернулся.
Автобус следовал между городом Тепик на западе штата Наярит и Сьюдад-Хуаресом на границе с США.
Шоссе было закрыто для движения, сказал Родриго Рейес, добавив, что были задействованы силы армии, Национальной гвардии и гражданской защиты.
Число дорожно-транспортных происшествий в Мексике растет с 2020 года, когда их было чуть более 300 000, подчеркивает Agence France-Press.
По данным Национального института статистики Inegi, в прошлом году произошло 381 048 несчастных случаев, в результате которых 4 803 человека погибли и более 90 000 получили травмы.