Девятнадцать человек погибли после столкновения грузовика с автобусом

В результате столкновения грузового автомобиля с автобусом в Мексике погибли 19 человек и шестеро получили ранения. Трагическое столкновение произошло, когда с грузовика упал контейнер с кукурузой, в результате чего автобус, в котором находились 25 человек, перевернулся.