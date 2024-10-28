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Ушли гулять в темноте: в Миассе два ребенка заблудились в лесу

В окрестностях Миасса двое детей потерялись в лесу.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Два 11-летних жителя Миасса заблудились в лесу.

В седьмом часу вечера школьники решили отправиться на прогулку к Ильменскому озеру. Но в темноте местность выглядит иначе, чем днем. Деи сбились с пути и не знали, как вернуться.

К счастью, школьникам удалось дозвониться до спасателей, а те объяснили юным путешественникам, как определить свои координаты с помощью телефона.

Данные геолокации позволили отыскать заблудившихся всего за полчаса. Как уточнили в региональной Поисково-спасательной службе, на квадроцикле детей вывезли в город и передали родителям.