Ушли гулять в темноте: в Миассе два ребенка заблудились в лесу

Два 11-летних жителя Миасса заблудились в лесу.
В седьмом часу вечера школьники решили отправиться на прогулку к Ильменскому озеру. Но в темноте местность выглядит иначе, чем днем. Деи сбились с пути и не знали, как вернуться.
К счастью, школьникам удалось дозвониться до спасателей, а те объяснили юным путешественникам, как определить свои координаты с помощью телефона.
Данные геолокации позволили отыскать заблудившихся всего за полчаса. Как уточнили в региональной Поисково-спасательной службе, на квадроцикле детей вывезли в город и передали родителям.