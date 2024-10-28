Минчанин приехал в гости к сыну, запер его в квартире и вызвал милицию. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в Октябрьское РУВД обратился мужчина, приехавший в гости к своему сыну и заставший его с компанией в момент употребления наркотиков. Говорится, что житель Минска запер компанию в квартире и позвонил в милицию.
Сотрудники милиции, приехавшие на место, нашли в квартире весы, зип-пакету, изоленту, шприцы, а также сверток с порошкообразным веществом. Компания молодых людей была доставлена в РУВД.
Удалось установить, что 26-летний сын минчанина вместе со своей знакомой примерно месяц работали курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. В МВД отметили, что они забирали крупные партии «товара» в лесном массиве Минске, фасовали его на мелкие дозы, а затем раскладывали по тайникам.
Следователи завели уголовное дело в отношении минчанина и его знакомой за наркосбыт. В ведомстве отметили, что проверяется причастность остальных участников компании к подобным преступлениям.
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