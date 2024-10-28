ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 39 регионах

Задержания подпольных оружейников прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Крым. Более подробная информация о задержанных не приводится. Всего по стране прекращена деятельность 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
В конце августа ФСБ сообщала о задержании 288 человек, причастныхм к незаконному обороту оружия и восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Операция проводилась в июне и июле, задержания прошли в 51 регионе, прекращена была работа 92 подпольных мастерских.