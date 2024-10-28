Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 39 регионах

С августа по сентябрь ФСБ выявила и пресекла деятельность 124 жителей из 39 российских регионов, причастных к деятельности подпольных оружейных мастерских. Из незаконного оборота изъято более 330 единиц огнестрельного оружия, в том числе ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также изъято около 300 кг взрывчатки, 123 электродетонатора и более 633 тыс. патронов.

Задержания подпольных оружейников прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Крым. Более подробная информация о задержанных не приводится. Всего по стране прекращена деятельность 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В конце августа ФСБ сообщала о задержании 288 человек, причастныхм к незаконному обороту оружия и восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Операция проводилась в июне и июле, задержания прошли в 51 регионе, прекращена была работа 92 подпольных мастерских.

ФСБ