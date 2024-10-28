ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 39 регионах

С августа по сентябрь ФСБ выявила и пресекла деятельность 124 жителей из 39 российских регионов, причастных к деятельности подпольных оружейных мастерских. Из незаконного оборота изъято более 330 единиц огнестрельного оружия, в том числе ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также изъято около 300 кг взрывчатки, 123 электродетонатора и более 633 тыс. патронов.