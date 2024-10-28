Под Волгоградом в ДТП с «Нивой» погиб водитель «Газели»

Смертельная авария произошла в Клетском районе Волгоградской области 27 октября. На трассе столкнулись «Нива Шевроле» и «Газель». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около девяти вечера на 75 километре автодороги «Лог — Новогригорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович» один из водителей нарушил правила.