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Под Волгоградом в ДТП с «Нивой» погиб водитель «Газели»

В Волгоградской области в столкновении легковушки и фургона скончался водитель.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла в Клетском районе Волгоградской области 27 октября. На трассе столкнулись «Нива Шевроле» и «Газель». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около девяти вечера на 75 километре автодороги «Лог — Новогригорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович» один из водителей нарушил правила.

— В результате ДТП 64-летний водитель автомобиля «ГАЗ» скончался на месте, водитель автомобиля «Нива Шевроле» доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на региональных трассах произошло четыре аварии с погибшими и пострадавшими. Участников дорожного движения просят соблюдать ПДД.