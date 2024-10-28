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Пенсионерку из Волгограда ошибочно записали в мертвые

В прокуратуру обратилась 74-летняя жительница Центрального района.

Источник: РИА "Новости"

В органах ЗАГС появилась запись о ее смерти.

В надзорном ведомстве выяснили, что в прошлом году следователи обнаружили останки неизвестного в Краснооктябрьском районе. Экспертиза показала, что они потенциально совпадают с генетическим профилем заявительницы.

Бюро СМЭ выдало свидетельство о смерти пенсионерки, после чего орган ЗАГС составил запись о смерти волгоградки. При этом женщина ранее заявляла о бесследном исчезновении дочери.

Повторная экспертиза установила совпадение останков с генетическим профилем дочери заявительницы, а не самой пенсионерки.

Прокуратура направила заявление в суд о признании недействительной и аннулировании актовой записи о смерти пенсионерки. Его удовлетворили, судебный акт фактически исполнен, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Прокуратура