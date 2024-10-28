Пенсионерку из Волгограда ошибочно записали в мертвые

В органах ЗАГС появилась запись о ее смерти.
В надзорном ведомстве выяснили, что в прошлом году следователи обнаружили останки неизвестного в Краснооктябрьском районе. Экспертиза показала, что они потенциально совпадают с генетическим профилем заявительницы.
Бюро СМЭ выдало свидетельство о смерти пенсионерки, после чего орган ЗАГС составил запись о смерти волгоградки. При этом женщина ранее заявляла о бесследном исчезновении дочери.
Повторная экспертиза установила совпадение останков с генетическим профилем дочери заявительницы, а не самой пенсионерки.
Прокуратура направила заявление в суд о признании недействительной и аннулировании актовой записи о смерти пенсионерки. Его удовлетворили, судебный акт фактически исполнен, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.