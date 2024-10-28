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Новосибирская гимназия заплатит ребенку за сломанную руку

Девочку швырнул одноклассник, из-за чего ей пришлось не только лечить руку, но и посещать психиатра.

Источник: Freepik

В Новосибирске гимназию обязали выплатить ребенку компенсацию морального вреда за сломанную руку. Информация появилась в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 28 октября.

В 2023 году девочку сильно толкнул ее одноклассник. Она отлетела в сторону доски и упала. В результате удара об пол ребенок получил закрытый перелом левой руки со смещением.

Школьнице понадобилась не только операция на руку, но и помощь психиатра. Инцидент привел к получению психологического расстройства.

На одноклассника пострадавшей полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за возраста. Поэтому отец девочки обратился в суд, чтобы взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 70 тысяч рублей. Обосновал он такую сумму тем, что ребенку пришлось прекратить на время заниматься ее спортивными хобби, а также посещать школу.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с гимназии 110 тысяч рублей и с родителей малолетнего хулигана — 330 тысяч рублей.

Однако представители ответчиков и прокурор не согласились с такими суммами. По их мнению, отец завысил компенсации, а семья обидчика многодетная, поэтому размер несоразмерен причиненному вреду и не соответствует требованиям разумности и справедливости. Кроме того, они посчитали, что ответственность должны нести не родители, а школа, которая не уследила.

— Судебная коллегия по гражданским делам в части взыскания компенсации морального вреда с родителей ученика отказала, возложив на учебное заведение выплату компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней в размере 300 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 40 000 рублей, — говорится в сообщении.

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Арина ВЛАСЕНКО.

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