Новосибирская гимназия заплатит ребенку за сломанную руку

На одноклассника пострадавшей полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за возраста. Поэтому отец девочки обратился в суд, чтобы взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 70 тысяч рублей. Обосновал он такую сумму тем, что ребенку пришлось прекратить на время заниматься ее спортивными хобби, а также посещать школу.