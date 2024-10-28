В Новосибирске замдиректора фирмы осудили за гибель 9-летнего мальчика в коллекторе

Здание уже готовили к сдаче в эксплуатацию и как раз подключали к отоплению и водоотведению. 1 августа 2023 около 16 часов дети играли на неогороженном опасном объекте, мальчик встал на прикрывающий открытое технологическое отверстие лист утеплителя и провалился. Спасти ребенка не удалось.