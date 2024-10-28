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В Новосибирске замдиректора фирмы осудили за гибель 9-летнего мальчика в коллекторе

Его приговорили к принудительным работам.

Источник: Комсомольская правда

Заместителя директора ООО «Корона», которая строила амбулаторию в поселке Кудряшовском, признали виновным в гибели 9-летнего ребенка. Мальчик упал в вырытый подрядной организацией коллектор и утонул.

Здание уже готовили к сдаче в эксплуатацию и как раз подключали к отоплению и водоотведению. 1 августа 2023 около 16 часов дети играли на неогороженном опасном объекте, мальчик встал на прикрывающий открытое технологическое отверстие лист утеплителя и провалился. Спасти ребенка не удалось.

Ивану Гребельному инкриминировали нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ).

— Новосибирский районный суд приговорил фигуранта к 2,5 годам принудительных работ. В пользу потерпевшего, отца погибшего ребенка, взыскали 2 млн рублей за моральный ущерб, — передает корреспондент КП-Новосибирск из зала заседаний.