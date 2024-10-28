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После страшного ДТП с троллейбусом прокуратура Новосибирска начала проверку

Правоохранители дадут оценку деятельности перевозчика.

Источник: Соцсети

Прокуратура организовала проверку после ДТП, в котором под колёсами троллейбуса погибла 25-летняя девушка, а 4-летний ребёнок с травмами попал в больницу. Авария произошла утром в понедельник, 28 октября 2024 года.

В ситуации совместно с правоохранителями разбираются специалисты Ространснадзора, ГАИ, Росздравнадзора, Инспекции труда, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в 07.52 у дома № 105 по улице Зорге троллейбус переехал девушку и ребёнка. За рулём транспорта, по данным «Сиб.фм» находилась 66-летняя женщина с 25-летним стажем вождения.

Очевидцы предполагают, что причиной трагедии могли стать: плохое освещение на улице или водитель принимала плату за проезд от пассажиров и отвлеклась. Официальную оценку дадут компетентные органы.