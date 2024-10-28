Генерала ВС РФ обвиняют в получении взятки от представителей завода «Телта» в Перми

Следствие установило, в 2016—2021 обвиняемый получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. Ему вменяют осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд минобороны РФ.