Генерала ВС РФ обвиняют в получении взятки от представителей завода «Телта» в Перми

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника 1-го управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие установило, в 2016—2021 обвиняемый получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. Ему вменяют осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд минобороны РФ.
В СК РФ сообщили, по ходатайству следствия суд в отношении Александра Оглоблина избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бывшему высокопоставленному военному грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.