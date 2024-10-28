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Генерала ВС РФ обвиняют в получении взятки от представителей завода «Телта» в Перми

Бывший начальник управления планирования связи получил взятку в 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника 1-го управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие установило, в 2016—2021 обвиняемый получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн руб. Ему вменяют осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд минобороны РФ.

В СК РФ сообщили, по ходатайству следствия суд в отношении Александра Оглоблина избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывшему высокопоставленному военному грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.