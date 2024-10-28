Жители Иркутской области отдали мошенникам около 19 миллионов за три дня

— Так, 54-летняя воспитатель из Зимы хотела заработать на «фондовой» бирже, для этого перевела на счет «брокеров» более 1,8 миллиона рублей. По такой же схеме обманули еще двух женщин. К правоохранителям обратились 46-летняя учительница и 21-летняя воспитатель из Усть-Кута. Они перечислили пвсевдоброкерам более 3,2 миллионов рублей, — рассказали в полиции.