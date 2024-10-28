Жители Иркутской области отдали мошенникам около 19 миллионов за три дня

С начала 2024 мошенники обманули как минимут 100 работников сферы образования, украли более 100 миллионов рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, только за прошедшие выходные каждый четвертый обманутый — представитель сферы образования.
— Так, 54-летняя воспитатель из Зимы хотела заработать на «фондовой» бирже, для этого перевела на счет «брокеров» более 1,8 миллиона рублей. По такой же схеме обманули еще двух женщин. К правоохранителям обратились 46-летняя учительница и 21-летняя воспитатель из Усть-Кута. Они перечислили пвсевдоброкерам более 3,2 миллионов рублей, — рассказали в полиции.
Еще одной жертвой стал 68-летний преподаватель музыкальной школы. Он получил сообщение от имени своего директора. Тот сообщил об утечке персональных данных, а после связал якобы с работником спецслужб.
Те сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя мужчины. Чтобы избежать кражи всех сбережений, пострадавшему предложили отправить деньги на якобы безопасный счет. Так он и лишился 300 тысяч рублей.
За прошедшие три дня аферисты обманули 19 жителей региона, похитив около 19 миллионов рублей. А с начала 2024 зафиксировали более семи 7 тысяч фактов IT-преступлений, суммарный ущерб превысил 1,5 миллиарда рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний пешеход попал под колеса машины в Тайшете.