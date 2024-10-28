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В Таганроге загорелось кафе быстрого питания

Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно.

Источник: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Таганроге произошло возгорание в кафе быстрого питания, расположенном на улице Чехова. Причиной пожара стал фильтр в вытяжке, который воспламенился из-за скопившихся жировых отложений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

— Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Возгорание на одном квадратном метре потушили огнеборцы МЧС России, — говорится в сообщении.

По словам сотрудников МЧС, возгорание жира, пыли и сажи в системе вентиляции — одна из самых распространённых причин пожаров.

МЧС