В Таганроге загорелось кафе быстрого питания

В Таганроге произошло возгорание в кафе быстрого питания, расположенном на улице Чехова. Причиной пожара стал фильтр в вытяжке, который воспламенился из-за скопившихся жировых отложений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.