В Таганроге загорелось кафе быстрого питания

В Таганроге произошло возгорание в кафе быстрого питания, расположенном на улице Чехова. Причиной пожара стал фильтр в вытяжке, который воспламенился из-за скопившихся жировых отложений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
— Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Возгорание на одном квадратном метре потушили огнеборцы МЧС России, — говорится в сообщении.
По словам сотрудников МЧС, возгорание жира, пыли и сажи в системе вентиляции — одна из самых распространённых причин пожаров.