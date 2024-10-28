Деятельность двух баров приостановили в Нижнем Новгороде

Деятельность двух баров приостановлена судебными приставами за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
У владельцев торговых точек не было лицензии и документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции.
Судом принято решение о приостановлении деятельности объектов сроком на 60 и 30 суток, а также об уничтожении изъятого алкоголя.
«В Автозаводском районном отделении судебных приставов на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области были возбуждены соответствующие исполнительные производства. Судебный пристав незамедлительно осуществил выход по месту нахождения объектов. Сотрудник службы опечатал помещения и входные группы баров», — говорится в сообщении.