В Самарской области у экспедитора во время разгрузки товара угнали автомобиль

«Дежурный областной Госавтоинспекции, спрогнозировав траекторию движения правонарушителя, организовал оперативное реагирование силами автопатрулей Борского и Нефтегорского районов. Полицейские выставили на дорогу технические средства для принудительной остановки транспортного средства. Злоумышленник попытался объехать заграждение, не справился с управлением и съехал в кювет. Госавтоинспекторы убедились, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, задержали его и передали прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы», — сообщили в полиции.