На ЮБК мужчина застрелил соседа из-за участка: его посадили на девять лет

В Алуште 46-летнего жителя Партенита признали виновным в хранении оружия и совершении убийства знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
У крымчанина был давний конфликт с 60-летним соседом из-за границ участка на улице Ламбатская. Фигурант решил убить оппонента. Поздним вечером 31 марта мужчина переоделся в заранее подготовленную одежду. Кроме того, он надел перчатки и резиновую маску. Далее мужчина спрятался в недостроенном помещении двора соседа. Крымчанин дождался его и дважды выстрелил из самодельного ружья.
«После по заранее продуманному маршруту удалился на достаточное расстояние от места убийства, где сменил одежду, разобрал ружье, спрятал все предметы в разных местах вдоль реки Узень», — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что жителя Партенита задержали. Крымчанин признал свою вину. Его заключили под стражу. Суд признал жителя ЮБК виновным. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.
«Также судом удовлетворен иск, по которому осужденный обязан выплатить пострадавшей стороне 2 млн рублей», — говорится в сообщении.