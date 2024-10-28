На ЮБК мужчина застрелил соседа из-за участка: его посадили на девять лет

У крымчанина был давний конфликт с 60-летним соседом из-за границ участка на улице Ламбатская. Фигурант решил убить оппонента. Поздним вечером 31 марта мужчина переоделся в заранее подготовленную одежду. Кроме того, он надел перчатки и резиновую маску. Далее мужчина спрятался в недостроенном помещении двора соседа. Крымчанин дождался его и дважды выстрелил из самодельного ружья.