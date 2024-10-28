Генерал-майор Оглоблин официально жил довольно скромно

По данным SHOT, экс-начальник управления планирования связи ВС РФ в последний раз декларировал две простенькие квартиры в Москве. Одна находится в панельке в Бутырском районе недалеко от ж/д путей и промзоны, площадью всего около 50 квадратов и стоимостью порядка 19 млн. Вторая квартира генеральской семьи в Западном Дегунино чуть больше — около 80 квадратов (цена около 20 млн). Kia Sportage был оформлен на супругу. Официальный доход Оглоблина в 2020 году составлял около 1,9 млн в год, его жены — около 700 тысяч.