На улице Чехова в Таганроге произошел пожар в кафе быстрого питания. Об этом утром 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Возгорание на 1 кв. метре оперативно потушили, — рассказали в МЧС.
Предварительно, огонь вспыхнул из-за жира в вытяжке.
Возгорание жира, пыли и сажи в системе вентиляции — частая причина возгораний. Спасатели советуют жителям Дона вовремя очищать вытяжку.
Добавим, ранее в центре Ростова сгорела хозпостройка на площади 20 кв. метров.