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В Таганроге произошел пожар в кафе быстрого питания

Пожар в кафе быстрого питания потушили на Чехова в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

На улице Чехова в Таганроге произошел пожар в кафе быстрого питания. Об этом утром 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Возгорание на 1 кв. метре оперативно потушили, — рассказали в МЧС.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за жира в вытяжке.

Возгорание жира, пыли и сажи в системе вентиляции — частая причина возгораний. Спасатели советуют жителям Дона вовремя очищать вытяжку.

Добавим, ранее в центре Ростова сгорела хозпостройка на площади 20 кв. метров.