Скрючило даже железные балки: что известно о пожаре на Кольцовском рынке в Воронеже

Как передает корреспондент «КП» с места событий, работу в павильоне пожарным осложнял тот факт, что на здание подавалось электричество в 380 вольт. Его не сразу получилось отключить. Температура горения в помещении была под тысячу. Скрючило даже железные балки. Да и сама площадь горения не облегчала задачу спасателям.