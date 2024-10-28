Скрючило даже железные балки: что известно о пожаре на Кольцовском рынке в Воронеже

Черные клубы дыма затянули небо в центре Воронежа утром понедельника, 28 октября. Последствия пожара хорошо были видны из разных частей города. Разумеется, это вызвало определенные волнения у горожан. Вряд ли пустяковое ЧП могло вызвать такой эффект.
Последние новости о пожаре на Кольцовском рынке в Воронеже.
Вскоре стало известно, что крупный пожар разгорелся на Кольцовском рынке.
— В 8.26 в МЧС России поступила информация о загорании торгового павильона на Кольцовском рынке. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров: павильон горит по всей площади, — сообщили в региональном управлении ведомства.
Затем в ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что огонь охватил 1300 квадратов.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте находятся 47 пожарных и 14 единиц техники.
Последствия пожара на Кольцовском рынке 28 октября.
Как передает корреспондент «КП» с места событий, работу в павильоне пожарным осложнял тот факт, что на здание подавалось электричество в 380 вольт. Его не сразу получилось отключить. Температура горения в помещении была под тысячу. Скрючило даже железные балки. Да и сама площадь горения не облегчала задачу спасателям.
Кроме того, рядом с рынком находится газовая котельная. Огонь перекинулся и на нее, все могло бы закончиться печально, если бы пожарные не успели вовремя потушить. Но все обошлось, газ отключили.
Причина пожара на Кольцовском рынке в Воронеже.
Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно. После окончательного тушения к работе приступят эксперты и дознаватели МЧС России для выяснения причин пожара.