Пенсионер из Борисова показывал половой орган 11-летней девочке в поезде. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
«В вагоне поезда региональных линий эконом-класса борисовский пенсионер демонстрировал девочке половой орган», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в милицию обратилась директор одной из школ Борисова, которая сообщила, что администрации учреждения стало известно про факты развратных действий в отношении 11-летней ученицы.
Директор обратила внимание на то, что неизвестный мужчина, ехавший в поездке от станции «Жодино» до станции «Борисов», продемонстрировал школьнице половой орган. Отмечается, что по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники милиции задержали 73-летнего жителя Борисова. Ранее пенсионер неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.
Задержанный дал признательные показания. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении фигуранта по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса.
Тем временем минчанин приехал в гости к сыну, запер его в квартире и вызвал милицию.
Ранее жительница Молодечно решила сдать квартиру минчанки, пока та отдыхала в Турции.