Пенсионер из Борисова показывал половой орган 11-летней девочке в поезде

Директор обратила внимание на то, что неизвестный мужчина, ехавший в поездке от станции «Жодино» до станции «Борисов», продемонстрировал школьнице половой орган. Отмечается, что по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники милиции задержали 73-летнего жителя Борисова. Ранее пенсионер неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.