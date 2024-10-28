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Поиски 16-летнего школьника в Бурятии завершились трагедией

Он убежал из дома еще 1,5 месяца назад.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В середине сентября по улусу Эдэрмэг Республики Бурятия пронеслась ужасная весть. 16-летний подросток поругался с мамой и сбежал из дома. Произошло это 13 сентября около 12:00.

Спустя сутки, как только семья поняла, что собственными силами не справиться, обратилась в полицию. На поиски отправились всем районом: правоохранители, спасатели, волонтеры и местные жители.

На поиски мальчика вышел весь район. Фото: МВД Бурятии.

— Удивились, когда узнали об исчезновении мальчишки. Никогда он раньше не сбегал. Жители нашего улуса и ближайших сел сплотились и вышли на поиски подростка, — рассказывали тогда корреспонденту КП-Иркутск в школе, в которой учился мальчик.

Обошли каждый дом в улусе, а после реку и лес. Только вот никаких результатов это не принесло. Позже появилась зацепка — похожего парня видели в районном центре, в селе Кижинга, что в 25 километрах от его дома. Только вот и это не помогло.

Семья не теряла надежды до сегодняшнего дня. 28 октября в ГУ МВД Республики Бурятия сообщили, что поиски завершены.

— В Кижингинском районе в лесном массиве, в нескольких километрах от улуса Эдэрмэг, обнаружено тело ранее пропавшего 16-летнего подростка. Полиция Бурятии выражает соболезнования семье погибшего мальчика, — прокомментировали в полиции.

Правоохранителям предстоит узнать, что же произошло и где был подросток долгие дни. Напомним, ранее в Следственном комитете завели уголовное дело по факту исчезновения школьника.