В Забайкалье продолжаются поиски двух пропавших осужденных из четырех

В Забайкалье вторые сутки идут поиски двух пропавших осужденных. Напомним, 26 октября работники исправительного центра в Нерчинске заметили, что четверо мужчин не явились для отработки наказания назначенного судом. Им было назначено от года до трех с половиной лет принудительных работ. Теперь наказание будет пересмотрено судом. Двоих из мужчин задержали 27 октября. Первый успел за сутки добраться до Амурской области и находился по домашнему адресу, а второго поймали в Чите.