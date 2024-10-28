В Забайкалье продолжаются поиски двух пропавших осужденных из четырех

В Забайкалье вторые сутки идут поиски двух пропавших осужденных. Напомним, 26 октября работники исправительного центра в Нерчинске заметили, что четверо мужчин не явились для отработки наказания назначенного судом. Им было назначено от года до трех с половиной лет принудительных работ. Теперь наказание будет пересмотрено судом. Двоих из мужчин задержали 27 октября. Первый успел за сутки добраться до Амурской области и находился по домашнему адресу, а второго поймали в Чите.
— В микрорайоне Гвардейском Читы, удалось задержать осужденного к принудительным работам. В настоящее время его доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска, в последующем необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд, для изменения вида наказания, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Пока новой информации о еще двух пропавших мужчинах нет. Их поиски продолжается. Тем временем в СК заинтересовались ситуацией и начали доследственную проверку по статье «Халатность» в отношении руководства центра.
Пропавшие осужденные были судимы по статьям кража в особо крупном размере, грабеж, насилие в отношении представителя власти и разбой.